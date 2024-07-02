Разрешено ли грузовику повернуть налево из крайнего правого ряда? Сложная задача по ПДД

Одной из важнейших тем в ПДД является начало движения и изменение его направления. Ее знание крайне важно и применяется каждый раз, как водитель садится за руль.

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Чтобы не забывать информацию, ее нужно регулярно повторять. Поэтому YouТube-канал За!Правилами поделился тестовой задачей, которая освежит вашу память.

Рассмотрите изображение и ответьте на вопрос. Разрешено ли водителю грузовика выполнить разворот так, как показано на рисунке?

А. Да, разрешено;

Б. Разрешено, если из-за габаритов разворот с крайней левой полосы невозможен;

В. Разрешено, если он пропустит водителя красного автомобиля;

Г. Ответ Б и В;

Д. Нет, запрещено.

На изображении показана ситуация, когда два транспортных средства двигаются прямо по дороге, а водитель грузовика намерен совершить разворот.

Для начала, стоит отметить, что разметка 1.11 позволяет грузовику совершить задуманный маневр.

Однако вопрос заключается в том, что согласно правилу 10.4, перед разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, а водитель грузовика, учитывая свои габариты, намерен повернуть с крайней правой полосы. В таком случае следует руководствоваться пунктом ПДД 10.6.

10.6 Если транспортное средство по своим габаритам или другим причинам не может выполнить поворот или разворот из соответствующего крайнего положения, разрешается отступить от требований пункта 10.4, если это не противоречит требованиям запрещенных или приказных дорожных знаков, дорожной разметке и не создаст опасности или препятствия другим участникам движения.

Следовательно, водитель грузовика может совершить разворот в этой ситуации. Однако в правиле 10.4 также указано, что если транспортное средство выполняет разворот не из крайнего левого положения, оно должно дать дорогу не только встречным транспортным средствам, но и попутным.

Правильный ответ

Поскольку габариты грузовика не позволят ему повернуть с крайней левой полосы, он может совершить поворот с крайней правой. Но в этой ситуации легковой автомобиль имеет преимущество, поэтому правильный ответ Г.

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