Разрешено ли водителю бензовоза выполнить маневр на дороге? Задания по ПДД с фото

Ежедневно на дорогах случаются ситуации, которые требуют быстрой реакции, знания закона и практического опыта. Изучение ПДД – это не разовый процесс перед сдачей экзамена, а навык, который стоит регулярно поддерживать. Даже опытные водители могут ошибаться или забывать важные нюансы.

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Предлагаем проверить себя непростым тестом. Попробуйте определить, разрешается ли водителю бензовоза выполнить маневр.

Разрешается ли водителю бензовоза изображенный маневр?

Разрешается; Разрешается при условии, что автомобиль впереди движется со скоростью менее 30 км/ч; Запрещается.

Пояснение

Имеем участок дороги и три транспортных средства на этом участке. Синий грузовик и желтый автомобиль просто движутся прямо. В это время водитель бензовоза уже начал выполнять опережение, предварительно подав соответствующий предупредительный сигнал, то есть включив левый указатель поворота.

Дорога имеет по три полосы для движения в одном направлении, и водитель бензовоза выполняет опережение по крайней левой полосе. А на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении, на левую полосу можно выезжать для объезда, опережения, или перед поворотом налево или разворотом. Ну или же если другие полосы заняты. И у здесь именно такая ситуация – крайняя правая и средняя полоса заняты.

Но дело в том, что если бы изображенное опережение выполнял водитель легкового автомобиля, то все хорошо. А вот водителю бензовоза изображенный маневр запрещается.

Согласно пункту 11.6 ПДД, на дорогах, которые имеют три или более полос для движения в одном направлении, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т, тракторам, самоходным машинам и механизмам разрешается выезжать на крайнюю левую полосу только для поворота налево и разворота или для остановки в населенных пунктах на дорогах с односторонним движением – конечно же, в разрешенных случаях.

На изображении – дорога с тремя полосами для движения в одном направлении, и масса бензовоза, очевидно, превышает 3,5 т. А значит, изображенный маневр водителю запрещается.

Правильный ответ

Правильный ответ – 3.

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