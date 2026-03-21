Разрешено ли проехать прямо? Тест на знание ПДД

Правильное направление движения авто на дороге – залог безопасности всех, кто на ней находится. Но хорошо ли вы помните разделы действующих ПДД, которые регулируют этот вопрос, в частности соответствующие дорожные знаки?

Для самопроверки воспользуйтесь тестом, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Вопрос в нем такой: разрешается ли водителю желтого авто, который едет по сельской улице, продолжить движение прямо? Вот какие здесь есть варианты ответа:

разрешается; разрешается, если он там живет; разрешается, если он там работает; условия, указанные в ответах 2 и 3; запрещается.

Итак, как видим, водитель подъезжает к перекрестку и намерен продолжить на нем движение прямо. Но перед ним расположено несколько дорожных знаков. Могут ли они запретить ему проехать в задуманном направлении?

Знак 3.1 "Движение запрещено" не дает продолжать движение в указанном направлении. Но для него действуют несколько исключений. Так отступать от его требований могут водители, проживающие в обозначенной зоне или обслуживающие граждан или предприятия, расположенные в этой зоне. То есть, если водитель живет или работает в этой зоне, проехать под данный знак он имеет право.

Но рядом со знаком 3.1 в кадре мы также видим знак 3.43 "Опасность". Он запрещает движение всех без исключения пользователей дорог, улиц, железнодорожных переездов в связи с дорожно-транспортным происшествием, аварией, проявлением стихийного бедствия или иной опасностью для движения. Такой знак устанавливают перед зоной оползня, падения камней, затопления, большого снежного заноса и тому подобное. Его действие распространяется не только на водителей, но и на пешеходов.

Это означает, что водитель желтого авто не может продолжить движение прямо ни при каких обстоятельствах и условиях. Правильным является пятый вариант ответа.

