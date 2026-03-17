Кто нарушает правила? Тест на знание ПДД

В идеале современный город должен быть максимально удобным и безопасным для велосипедистов, и даже приспособленным для двухколесного транспорта лучше, чем для авто. Тем не менее, водители велосипедов все равно должны неукоснительно соблюдать требования действующих ПДД.

Насколько хорошо вы разбираетесь в соответствующих положениях, поможет разобраться тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Картинка с заданием демонстрирует нам участок дороги, по которому движутся три человека на велосипедах. Один из них едет по тротуару (А), а двое других движутся вместе по проезжей части дороги, стараясь держаться в правой полосе, но выстроившись в два ряда (Б и В). Ваша задача определить, кто из велосипедистов нарушает правила в этой ситуации:

только велосипедист А; велосипедисты Б и В; только велосипедист Б; велосипедисты А и Б; все нарушают правила.

Начнем с более простого – с велосипедиста А. Он едет по тротуару – такие водители двухколесных часто раздражают пешеходов. И не зря. Пункт 6.6 действующих ПДД запрещает велосипедистам ездить по тротуарам, только если это не ребенок до 7 лет, который едет на детском велосипеде и находится при этом под присмотром взрослых. Велосипедист А явно не подходит под это исключение, а значит он правила нарушает.

Осталось разобраться с велосипедистами Б и В, которые движутся парой – видимо, хотят поболтать в дороге. Это желание в целом можно понять, но оно тоже противоречит требованиям правил. Согласно пункту 11.14 движение по проезжей части на велосипедах, мопедах, гужевых повозках или санях, а также всадникам разрешается только в один ряд по правой крайней полосе как можно правее, за исключением случаев, когда выполняется объезд. То есть получается, что велосипедист В не нарушает правила, ведь он движется, прижавшись к правому краю дороги. А вот его друг велосипедист Б уже является нарушителем – своим действием он создает второй ряд.

Таким образом, из трех участников ситуации нарушителями являются двое – велосипедисты А и Б. Выбрать нужно было четвертый вариант ответа.

