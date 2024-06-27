Кто из водителей проедет перекресток первым? Задание на проверку знаний по ПДД

С каждым годом дорожное движение становится все сложнее, поскольку все больше людей получают права и становятся водителями. Поэтому каждый его участник должен досконально знать ПДД, чтобы оставаться в безопасности.

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Чаще недоразумения и ДТП происходят на перекрестках, ведь там часто случаются нетипичные ситуации. Одну из таких представил auto_pdr.ua в задании на проверку водительских знаний.

Кто из водителей проедет перекресток первым?

А. Белый легковой автомобиль;

Б. Мотоциклист;

В. Грузовик.

На изображении нет ни светофоров, ни регуляторов. Это означает, что этот перекресток нерегулируемый, а значит водители должны определить очередность проезда, опираясь на правила дорожного движения.

В задании также нет никаких знаков приоритета, но обратите внимание на то, что грузовик находится на дороге без твердого покрытия. Поэтому транспортные средства, которые едут по асфальтированной дороге, имеют приоритет.

Поскольку перекресток не равнозначен, то грузовик, который находится на второстепенной дороге, оставит его последним. Об этом говорит правило 16.11.

16.11 На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен дать дорогу транспортным средствам, приближающимся к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.

В то же время мы видим, что водитель белого автомобиля включил поворотник и намерен повернуть налево. Согласно правилу 16.13 он должен сперва дать дорогую мотоциклисту.

16.13 Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, двигающимся равнозначной дорогой во встречном направлении прямо или направо.

Правильный ответ Б. Мотоциклист проедет перекресток первым.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на знание правил объезда препятствия на подъеме дороги.

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