Разрешен ли такой обгон? Задание по ПДД

Правильно обгонять на дороге должен уметь каждый водитель без исключения – это один из основных залогов безопасности на дорогах. Но вспомните ли вы нужные требования ПДД в действительно нетипичной ситуации?

Видео дня

Именно такой тест предлагает YouTube канал "За! Правилами". На картинке мы видим прямой участок дороги по которой движутся в одном направлении велосипедист и водитель трактора. Трактор, который очевидно быстрее, планирует обогнать велосипедиста с левой стороны, о чем подает сигнал световым указателем. Разрешается ли ему такой обгон:

разрешается; разрешается, только предварительно подав звуковой сигнал; запрещается.

Первое, на что нужно обратить внимание в этой ситуации, это дорожный знак 3.27 "Обгон грузовым автомобилям запрещен". Его название говорит само за себя: грузовики с максимально разрешенной массой более 3,5 т. совершать обгон на этом участке не имеют права.

Но попадают ли под действие этого знака тракторы? Согласно действующим ПДД, да, попадают. Однако перед тем, как дать окончательный ответ, нужно вспомнить исключения из правила, регулирующего действие знака 3.27. Так, например, знак позволяет грузовикам обгонять одиночные транспортные средства, движущиеся со скоростью менее 30 км/ч.

Если же говорить отдельно о тракторах, то им знак запрещает обгон всех транспортных средств, за исключением именно одиночных велосипедов и гужевых повозок или саней. Это означает, что водитель трактора может обогнать одиночного велосипедиста и он не должен подавать для этого звуковой сигнал. Правильным является первый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую задачу на обгон, но с участием двух легковых авто.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних