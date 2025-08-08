Можно ли выполнить обгон? Тесты на знание ПДД

Важно знать правила дорожного движения(ПДД), поскольку они являются залогом безопасности на дороге для всех ее участников. Особое внимание стоит уделять правилам, касающимся обгона, ведь этот маневр считается одним из самых опасных. Неправильно выполненный обгон может привести к серьезным авариям.

Видео дня

Именно поэтому водителям следует постоянно проверять свои знания и помнить об ограничениях, установленных ПДД. Эксперты предлагают пройти тест, чтобы проверить, знаете ли вы, когда можно обгонять другой автомобиль, а когда это строго запрещено.

Тест по ПДД относительно обгона

На канале "По правилам" был опубликован тест, касающийся правил обгона. В нем рассматривается ситуация на дороге с двумя автомобилями: красным, движущимся прямо, и синим, водитель которого намерен его обогнать. Главный вопрос, который ставится перед водителями, — разрешен ли обгон в этой конкретной ситуации.

Подсказка к тесту по ПДД

На изображении, которое сопровождает тест, заметен перекресток и предупредительный знак 1.23.2 "Прилегание второстепенной дороги". Это ключевые элементы, влияющие на правильность ответа.

Водителям было предложено три варианта:

Обгон разрешается Обгон разрешается при условии, что обгон будет завершен до перекрестка Обгон запрещается.

Обгон является маневром, который требует повышенной осторожности. Правила дорожного движения четко определяют места, где обгон запрещен. Среди таких мест есть и перекрестки. Эта норма помогает избежать столкновений, поскольку на перекрестке существует повышенный риск появления других транспортных средств.

Однако согласно правилам, существует важный нюанс. Обгон не запрещается, если водитель планирует завершить его до перекрестка. Это значит, что, хотя такой маневр и является рискованным, он все же не противоречит действующим нормам.

Ответ на тест по ПДД

Таким образом, правильным ответом на тест является второй вариант: "Разрешается при условии, что обгон будет завершен до перекрестка".

Это подтверждает, что для безопасной езды недостаточно просто знать правила, а нужно понимать их тонкости и применять с особой осторожностью.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.