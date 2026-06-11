Разрешен ли поворот? Тест на знание ПДД

Тесты по правилам дорожного движения учат быстро оценивать ситуацию на дороге. Особенно полезны задания, где одновременно есть светофор, дорожные знаки или регулировщик, ведь именно в таких случаях водители часто путаются.

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Регулярное решение таких тестов помогает лучше подготовиться к экзамену на водительское удостоверение и увереннее чувствовать себя за рулем. Кроме того, подобные задачи тренируют внимательность, ведь иногда правильный ответ зависит от одной детали. Давайте разберем ситуацию, в которой водитель белого автомобиля хочет повернуть направо. Разрешается ли водителю повернуть?

Разрешается ли водителю белого автомобиля повернуть направо?

Разрешается. Разрешается только после того, как красный сигнал на светофоре сменится на зеленый. Разрешается только, если водитель там живет. Запрещается.

Пояснение

На изображенной ситуации белый автомобиль подъехал к перекрестку, где водитель собирается повернуть направо. Он уже включил правый указатель поворота, то есть показал намерение выполнить маневр.

На перекрестке есть светофор. Основная секция светофора показывает красный сигнал, который обычно запрещает движение. Также есть дополнительная секция со стрелкой, которая разрешает движение в указанном направлении.

Однако в этой ситуации важно обратить внимание еще на одну деталь – на перекрестке стоит регулировщик. Именно его сигналы имеют решающее значение, если они противоречат сигналам светофора.

Регулировщик повернут к водителю левым боком, а его правая рука вытянута вперед. При таком сигнале с левой стороны нерельсовым транспортным средствам разрешается движение во всех направлениях.

Таким образом, регулировщик разрешает водителю белого автомобиля ехать не только прямо, но и направо. Поэтому красный сигнал светофора в этой ситуации не запрещает водителю выполнить поворот.

Согласно пункту 8.3 Правил дорожного движения, сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения.

Правильный ответ

Правильный ответ – 1. Разрешается.

Водитель белого автомобиля может повернуть направо, поскольку движение в этом направлении ему позволяет сигнал регулировщика.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, надо ли водителю желтого авто включать поворот.

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