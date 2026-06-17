Разрешен ли обгон? Тест на знание ПДД

Тесты по правилам дорожного движения помогают водителям не просто вспомнить теорию, но и научиться быстро оценивать реальные ситуации на дороге. Особенно это важно в тех случаях, когда маневр кажется безопасным на первый взгляд, но на самом деле прямо запрещен правилами.

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Один из таких маневров – обгон. Он считается одним из самых опасных на дороге, ведь часто связан с выездом на встречную полосу, неправильной оценкой скорости, расстояния и действий других участников движения. Именно поэтому для обгона в ПДД предусмотрено немало ограничений. Попробуйте определить, может ли водитель белого автомобиля совершить обгон в изображенной ситуации.

Разрешается ли водителю белого автомобиля совершить обгон в изображенной ситуации?

Разрешается. Разрешается, если мотоцикл впереди движется со скоростью менее 30 км/ч. Разрешается при отсутствии других транспортных средств. Разрешается при условиях, указанных в вариантах 2 и 3. Запрещается.

Разбор ситуации

На изображении мы видим перекресток, к которому подъехали два транспортных средства. Впереди движется мотоцикл с боковым прицепом, а позади него — белый автомобиль, и –. Водитель белого автомобиля намерен совершить обгон и уже включил левый поворотник.

Прежде всего нужно обратить внимание на то, что это именно перекресток. На нем есть работающий светофор, и для мотоцикла и белого автомобиля включен зеленый сигнал. То есть движение для них разрешено.

Также на первый взгляд может показаться, что обгон безопасен: других транспортных средств на перекрестке не видно, встречная полоса свободна, а мотоцикл движется впереди. Но для правильного ответа этого недостаточно.

Некоторые водители могут ошибочно подумать, что обгон разрешен, если впереди нет встречного транспорта или если транспортное средство впереди движется очень медленно. Например, в правилах действительно есть отдельные случаи, когда медленное движение транспортного средства может влиять на возможность выполнения маневра.

Но в этой задаче главное обстоятельство другое: обгон планируется именно на перекрестке.

Согласно пункту 14.6 Правил дорожного движения, обгон запрещен на перекрестках. И здесь не имеет значения, является ли этот перекресток регулируемым или нерегулируемым. Также неважно, движется ли водитель по главной дороге или по второстепенной.

Не имеет значения и то, с какой скоростью движется мотоцикл впереди. Даже если он едет медленно, выполнять обгон на перекрестке водителю белого автомобиля не разрешается.

Зеленый сигнал светофора позволяет водителю двигаться через перекресток. Но он не отменяет других требований Правил дорожного движения.

То есть водитель белого автомобиля может продолжить движение в разрешенном направлении, но не имеет права совершать запрещенный маневр. В данном случае таким маневром является именно обгон на перекрестке.

Правильный ответ

Правильный ответ – 5. Запрещается.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест по ПДД, в котором нужно было определить, какой обгон разрешен на изображенном участке.

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