Разрешен ли маневр? Тест на знание ПДД

Разворот на дороге, даже выполненный очень осторожно, считается одним из самых опасных маневров, поэтому разворачиваться нужно в полном соответствии с требованиями всех дорожных знаков и пунктов ПДД. Проверьте себя, насколько хорошо вы владеете соответствующими положениями.

С этим вам поможет тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Он предлагает вам определить, разрешается ли водителю желтого авто развернуться в указанной ситуации и заехать на прилегающую территорию. Вариантов ответа на эту задачу три:

разрешается; разрешается только, если он там живет или там работает; запрещается.

Как видим, желтое авто подъехало к перекрестку и его водитель намерен на этом перекрестке повернуть направо, а затем сразу выполнить еще один правый поворот, чтобы подъехать к магазинам. При этом он заедет на прилегающую к дороге территорию.

Этот нюанс в данной ситуации чрезвычайно важен. Все из-за того, что водителю может запретить выполнить задуманный маневр дорожный знак. Кстати, обратите внимание, что этот знак установлен не перед, а за перекрестком – это важно. Речь идет о знаке 4.1 "Движение прямо". Этот знак, что логично, позволяет продолжать движение только в этом одном направлении.

Дело в том, что каждый водитель должен знать на зубок, что для этого знака есть свои исключения. Так, например, от требований данного знака могут отступать водители транспортных средств, движущихся по установленным маршрутам. А также этот знак не запрещает поворот во дворы, парковки на автозаправочные станции и другие прилегающие к дороге территории. При этом такой поворот разрешается, только если он выполняется в правую сторону.

Таким образом получается, что водителю из условий задачи ничто не запрещает выполнить задуманный маневр. Чтобы развернуться здесь таким образом, ему даже не нужно жить или работать в обозначенной зоне. Правильным является первый вариант ответа на эту задачу.

