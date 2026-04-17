Кто должен дать дорогу? Тест на знание ПДД

Чтобы передвигаться по городским дорогам безопасно, водители должны уступать друг другу не просто из вежливости, а в полном соответствии с требованиями ПДД. Насколько хорошо вы можете с этим справиться, поможет проверить тест.

Его опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Вопрос в тесте звучит так: водитель какого автомобиля должен уступить дорогу в изображенной ситуации? На картинке с условиями задачи видим синее авто, которое движется по дороге прямо, но задним ходом, и красную машину, которая выезжает с территории АЗС и водитель которой сигнализирует о намерении повернуть направо. Траектории их движения пересекаются и кто-то должен уступить. Кто это будет:

водитель синего автомобиля; водитель красного автомобиля.

Первым делом следует определить, разрешается ли водителю синей машины двигаться задним ходом на этом участке? Пункт 10.10 действующих ПДД регулирует, где именно нельзя ездить таким образом. В нем находим запрет на езду задним ходом через перекресток. Но выезд с АЗС перекрестком не является – территория станции считается прилегающей. То есть получается, что водитель синего автомобиля, двигаясь задом наперед, правил не нарушает.

Более того, он еще и имеет преимущество перед водителем красного, ведь тот, как мы уже отметили, выезжает с прилегающей территории. А при выезде с прилегающей территории водитель должен дать дорогу не только автомобилям, а вообще всем участникам дорожного движения. Этого требует пункт 10.2 правил.

Итак, получается, что водитель синей машины, хоть и движется необычным образом, все же пользуется преимуществом в этой ситуации. Уступить должен водитель красного авто. Правильным является вариант ответа под номером два.

