Разрешен ли маневр бензовозу? Задание по ПДД

Правила обгона на дороге одинаковы не для всех видов транспорта. Скажем, грузовые авто, согласно условиям ПДД, имеют больше ограничений, чем легковые.

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Сможете ли вы правильно определить, имеет ли право грузовой транспорт в заданных условиях выполнить обгон или нет? Проверьте себя с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". По условиям задачи, перед нами три транспортных средства – легковушка, синий грузовик и бензовоз. Все они движутся в одном направлении, но водитель бензовоза сигнализирует о намерении обогнать легковушку через левую полосу движения. Разрешается ли ему выполнить этот маневр? Варианты ответа здесь следующие:

разрешается; разрешается при условии, что автомобиль впереди движется со скоростью менее 30 км/ч; запрещается.

Прежде всего нужно обратить внимание, что дорога, на которой сложилась эта ситуация, имеет три полосы для движения в одном направлении, и водитель бензовоза выполняет опережение по крайней левой полосе. А действующие ПДД указывают, что на дорогах, которые имеют две и более полосы для движения в одном направлении, на левую полосу можно выезжать для объезда, опережения или перед поворотом налево или разворотом. Также левой полосой можно воспользоваться для обгона, если другие полосы заняты.

Именно такая ситуация и изображена в задаче – крайняя правая и средняя полоса здесь заняты. Но дело в том, что нарушение в этой ситуации не произошло бы, если бы такой обгон выполнял водитель легкового авто.

А вот для водителя бензовоза такой маневр запрещен пунктом 11.6 действующих ПДД. Тот указывает, что на дорогах, имеющих три или более полосы для движения в одном направлении, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т, тракторам, самоходным машинам и механизмам разрешается выезжать на крайнюю левую полосу только для поворота налево и разворота. Или же для остановки слева, в разрешенных случаях, с целью загрузки или разгрузки.

Поскольку масса бензовоза явно превышает ограничение в 3,5 т, то выполнять обгон по крайней левой полосе ему нельзя. Правильным является третий вариант ответа на эту задачу.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, какому ТС разрешается самая высокая скорость движения.

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