Кому разрешается наибольшая скорость на участке? Задания по ПДД в Украине

Скоростной режим – важный залог безопасности движения как в городских условиях, так и на автострадах. Однако даже на одном и том же участке дороги, в соответствии с действующими ПДД, требования к скорости передвижения могут быть разными для разных транспортных средств.

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Можете ли вы определить, с какой скоростью разрешено двигаться различным ТС, поможет разобраться тест, опубликованный на YouTube-канале "За! Правилами". Ваша задача – проанализировать изображение и определить, кому из водителей правила позволяют двигаться с наибольшей скоростью.

Итак, по условиям задачи мы имеем участок дороги, по которой движутся мопед, автобус со знаком "Дети" и легковое авто. Кто из перечисленных может ехать быстрее всего:

мопед; автобус; легковой автомобиль.

Все изображенные транспортные средства движутся прямо – это довольно важный в этой ситуации нюанс. Далее ситуацию каждого из них нужно рассматривать отдельно.

Проще всего будет разобраться с легковушкой. Знак с максимальной разрешенной ему скоростью размещен на заднем стекле. Такой знак можно увидеть на транспортных средствах, которые по техническим причинам не могут развивать скорость, превышающую указанную. Также им должны быть оборудованы транспортные средства, водители которых имеют стаж менее двух лет. Итак, водитель легковушки не может двигаться быстрее, чем 70 км/ч.

Разобраться с мопедом и автобусом позволит пункт 12.6 действующих ПДД. Согласно ему, вне населенных пунктов на всех дорогах и на дорогах, проходящих через населенные пункты, обозначенных знаком 5.51 разрешается движение со скоростью:

автобусам, осуществляющим перевозку организованных групп детей, легковым автомобилям с прицепом и мотоциклам - не более 80 км/ч;

грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, и мопедам - не более 60 км/ч.

По условиям задачи мы видим именно автобус, перевозящий детей – о соответствующем знаке уже упоминалось. Так же, как и мопед, он движется за пределами населенного пункта. А значит водителю автобуса разрешено развивать скорость 80 км/ч, а мопеда – 60 км/ч.

Сравнив все ограничения, легко приходим к выводу, что самая высокая скорость движения здесь разрешена водителю автобуса. Правильным является второй вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить наоборот - наименьшую разрешенную скорость.

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