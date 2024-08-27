Раскрыты подробности цены самого доступного электрокара Cadillac. Фото

Новый кроссовер Cadillac Optiq 2024 года оказался самым доступным электрокаром знаменитого американского производителя премиальных автомобилей. Стали известны дополнительные подробности о стоимости. Долгожданную модель уже показали со всеми деталями.

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Электрический кроссовер Cadillac приближается к рыночному дебюту. А пока официально представили модель Optiq со всеми характеристиками, о чем рассказывает Carscoops.

Дизайн уже показывали ранее. Теперь появились все характеристики и цены Cadillac Optiq 2024. Автомобиль выполнен в актуальном стиле для электрокаров компании. Для покупателей подготовили мощный автомобиль с двухмоторной силовой установкой на 300 л.с. Емкость батареи составляет 85 кВтч, запас хода равен 483 км.

Длина Optiq – 4822 мм (колесная база равна 2954 мм), ширина – 1912 мм, а высота составляет 1642 мм. Автомобиль крупный и должен получиться вместительным.

Стартовая цена Cadillac Optiq 2024 года – от 52 895 долларов. Однако этот автомобиль должен соответствовать требованиям федерального налогового кредита на электромобили в размере 7500 долларов. Значит, в США цена для покупателей снизится примерно до $45 000.

Но для китайского рынка модель оценили минимум в 33 110 долларов. Но это касается упрощенного варианта с дешевой отделкой, маленькой батареей и сниженной мощностью.

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