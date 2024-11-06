Раскрыты характеристики самой мощной Toyota RAV4. Фото

Смелый внедорожник Toyota RAV-X недавно показали на фото в сети. Теперь раскрыли характеристики автомобиля. Новинка построена на базе самой мощной модификации популярного недорогого кроссовера Toyota RAV4.

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Автомобиль призван привлечь внимание к модели. Это особенно актуально на фоне подготовки следующего поколения Toyota RAV4. Детали сообщили на сайте японской компании.

Внедорожник Toyota RAV-X Concept подготовили для автошоу SEMA в Лас-Вегасе. Прототип вдохновлен болидами Ралли Дакар. От серийного кроссовера автомобиль отличается немного измененным дизайном, наклейками на кузове, крупными колесами и защитой днища. Но в продажу этот шоу-кар не отправится.

В основе использован гибрид Toyota RAV4 с бензиновым двигателем и двумя электромоторами. Мощность превышает 300 л.с.

Производитель сейчас занят доводкой следующей модели и близок к завершению проектирования. На самом деле, до сих пор нет точной информации, какую же машину в итоге получат покупатели – глубокую модернизацию Toyota RAV4 5 поколения или полноценный новый автомобиль. Актуальная модель появилась в 2018 году – скоро ей исполнится 7 лет.

Единственное, что известно, – японская компания очень осторожна в модернизации этой успешной модели. Сообщается, что Toyota RAV4 сохранит свою формулу и не продемонстрирует кардинальных перемен концепции. Машина точно не превратится в электромобиль. А гибридные модификации останутся в линейке – они станут эффективнее и получат новые батареи.

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