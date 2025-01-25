Проверку не прошли: пять авто с низкими показателями безопасности

Euro NCAP, европейская организация, занимающаяся оценкой безопасности авто, провела серию краш-тестов в 2024 году и определила автомобили с самыми низкими показателями безопасности. Важно отметить, что ни один из протестированных автомобилей не получил оценку ниже трех звезд, что свидетельствует об общем повышении стандартов безопасности.

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Организация не публикует официальный рейтинг "худших" автомобилей, однако анализ результатов 44 протестированных моделей позволил выделить пять автомобилей с самыми низкими баллами. Стоит подчеркнуть, что получение трех звезд в 2024 году, учитывая строгость тестов, является довольно неплохим результатом. Один из автомобилей даже может получить четыре звезды после установки дополнительного пакета безопасности, сообщает CAR Magazine.

Пятерка автомобилей с самыми низкими отметками (в обратном порядке):

Форд Tourneo Custom

Этот большой MPV на базе фургона показал довольно хорошие результаты в защите детей. Euro NCAP отмечает прочную и стабильную структуру кузова. При условии установки дополнительного пакета помощи водителю с навигацией, автомобиль может получить четыре звезды благодаря улучшению оценок защиты уязвимых участников дорожного движения и систем безопасности.

Ford Tourneo Courier

Меньший MPV от Ford показал худшие результаты, чем его старший брат, особенно в защите взрослых пассажиров (плохая защита головы сзади) и детей. Euro NCAP также отметил, что этот автомобиль может быть агрессивным при лобовом столкновении.

Jeep Avenger

Этот компактный внедорожник от известного бренда получил низкие оценки из-за отсутствия систем предотвращения столкновений между пассажирами и на второстепенных дорогах. Также есть замечания по защите детей и воздействия на пешеходов, а система автономного экстренного торможения (AEB) была оценена как недостаточная.

Dacia Duster

Принимая во внимание политику Dacia по минимизации затрат на технологии безопасности, получение трех звезд не стало неожиданностью. Автомобиль показал относительно низкие результаты в защите взрослых пассажиров, хотя и получил хорошие оценки за защиту детей.

Suzuki Swift

Этот компактный автомобиль получил самый низкий общий балл среди протестированных в 2024 году. Euro NCAP отметил недостаточную защиту ног взрослых пассажиров и ряд проблем с защитой детей. Система eCall также не соответствует стандартам организации.

Важно отметить, что сравнение результатов тестов разных лет является сложным из-за постоянного совершенствования методик Euro NCAP. Например, Renault Zoe, который в 2013 году получил пять звезд, в 2021 году получил ноль из-за изменений в стандартах и некоторых изменений в конструкции самого автомобиля. В целом, результаты краш-тестов 2024 года свидетельствуют об общем повышении уровня безопасности новых автомобилей.

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