Украинцы спешат потратить деньги на дешевые авто: спрос на вторичке вырос

Свежая статистика продаж б/у автомобилей в Украине за август 2024 года демонстрирует уверенный разворот покупателей в сторону самых дешевых машин. Украинцы предпочитают тратить деньги на вторичке.

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Такие машины являются самыми дешевыми на рынке. Согласно данным организации Укравтопром, августовский рынок автомобилей с пробегом опять возглавил Volkswagen Golf – украинцы поставили на учет более тысячи этих немецких машин за месяц.

Самые популярные б/у авто в Украине (август 2024 года):

Volkswagen Golf – 1325 шт.; Renault Megane – 1037 шт.; Skoda Octavia – 959 шт.; Volkswagen Passat – 738 шт.; Volkswagen Tiguan – 685 шт.; Audi Q5 – 671 шт.; Nissan Leaf – 658 шт.; Tesla Model Y – 588 шт.; Nissan Rogue – 581 шт.; Tesla Model 3 – 561 шт.

Всего за август 2024 года украинские автомобилисты зарегистрировали 25,7 тысяч автомобилей с пробегом. Это количество на 22% превысило прошлогодний результат и оказалось на 29% больше в сравнении с июлем 2024 года.

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