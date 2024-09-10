Украинцы спешат потратить деньги на дешевые авто: спрос на вторичке вырос
Свежая статистика продаж б/у автомобилей в Украине за август 2024 года демонстрирует уверенный разворот покупателей в сторону самых дешевых машин. Украинцы предпочитают тратить деньги на вторичке.
Такие машины являются самыми дешевыми на рынке. Согласно данным организации Укравтопром, августовский рынок автомобилей с пробегом опять возглавил Volkswagen Golf – украинцы поставили на учет более тысячи этих немецких машин за месяц.
Самые популярные б/у авто в Украине (август 2024 года):
- Volkswagen Golf – 1325 шт.;
- Renault Megane – 1037 шт.;
- Skoda Octavia – 959 шт.;
- Volkswagen Passat – 738 шт.;
- Volkswagen Tiguan – 685 шт.;
- Audi Q5 – 671 шт.;
- Nissan Leaf – 658 шт.;
- Tesla Model Y – 588 шт.;
- Nissan Rogue – 581 шт.;
- Tesla Model 3 – 561 шт.
Всего за август 2024 года украинские автомобилисты зарегистрировали 25,7 тысяч автомобилей с пробегом. Это количество на 22% превысило прошлогодний результат и оказалось на 29% больше в сравнении с июлем 2024 года.
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