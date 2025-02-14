Прослужат очень долго: названы самые надежные автомобили Ford

Ford – бренд, что не всегда ассоциируется с надежностью. Обычно водители жалуются на частые неисправности. Но, несмотря на такую репутацию, вторичный рынок переполнен автомобилями Ford, в течение многих лет доказавшими свою надежность – просто нужно правильно выбрать.

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Для этого списка HotCars исследовали самые надежные модели Ford на рынке подержанных автомобилей. Эксперты использовали CarEdge, RepairPal, JD Power и CarSurvey, чтобы определить самые надежные модели по таким факторам, как годовые затраты на техническое обслуживание, рейтинги надежности и необходимость капитального ремонта.

Ford Escape (2022)

Двигатель: 1,5-литровый с турбонаддувом, 2-литровый с турбонаддувом, 2,5-литровый с электродвигателем;

8-ступенчатый автомат, CVT (гибридные модели)

181 л.с. (1,5-литровый с турбонаддувом) – 250 л.с. (2-литровый)

Escape – один из самых популярных внедорожников Ford. Первые модели вышли на рынок в 2001 году. С 2013 это новая версия Kuga, разработанная Ford of Europe. Ford Escape 2022 получил 81/100 в рейтинге качества и надежности JD Power. Годовые затраты на техническое обслуживание ниже среднего по сравнению с конкурентами, а вероятность капитального ремонта в первые 5 лет составляет лишь 6%.

Ford F-150 (2008)

Двигатель: 4,2-литровый V6, 4,6-литровый V8, 5,4-литровый V8, 5,4-литровый V8 с наддувом;

5-ступенчатая механика; 4-ступенчатый автомат;

210 л.с. (4,2-литровый V6) – 450 л.с. (5,4-литровый V8 с наддувом).

Ford F-150 – самый популярный автомобиль в Америке. Нетрудно понять почему. F-150 крепкий, практичный и надежный, и в линейке найдется что-то для каждого. Можно выбрать любой двигатель: от 4,2-литрового V6 до 5,4-литрового V8, а нагнетатель добавляется до 5,4 в высокопроизводительной версии Roush.

Ford Taurus (2015)

2-литровый двигатель с турбонаддувом, 3,5-литровый V6, 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом, 3,7-литровый V6;

6-ступенчатый автомат;

240 л.с. (2-литровый 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом) – 365 л.с. (3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом).

Taurus – одна из самых известных моделей Ford. Модель 2015 является одной из самых надежных в серии Taurus и, возможно, одной из лучших. Он поставлялся с большим разнообразием двигателей, включая 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом Ford. Этот двигатель использовался в топовой модели SHO, эмблема, напоминающая о легендарной SHO 90-х годов. Вариант Police Interceptor, который иногда появляется на рынке подержанных автомобилей, также получил свой мощный 3,7-литровый атмосферный V6. Модель Taurus 2015 года имеет оценку JD Power Quality and Reliability 85/100.

Ford Edge

2-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом; 2,7-литровый V6 с двойным турбонаддувом;

8-ступенчатый автомат;

245 л.с. (2-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом), 335 л.с. (2,7-литровый V6 с двойным турбонаддувом).

Edge был одним из лидеров Ford в своей линейке внедорожников до того, как в прошлом году его сняли с производства. 2020 Edge получил оценку JD Power Quality and Reliability Rating 85/100. Он также относительно недорог в обслуживании, а вероятность того, что вам понадобится капитальный ремонт, довольно низка.

Ford Fusion (2018)

Двигатель: 1,5-литровый с турбонаддувом, 2-литровый с электродвигателем, 2-литровый с турбонаддувом, 2,5-литровый, 2,7-литровый V6 с двойным турбонаддувом

6-ступенчатый автомат, CVT;

175 л.с. (2,5-литровый) – 325 л.с. (2,7-литровый V6 с двойным турбонаддувом).

Fusion 2018 модельного года этого последнего поколения невероятно надежны. JD Power поставил ему 85/100 в рейтинге качества и надежности. Его обслуживание также дешевле по сравнению с другими автомобилями этого класса. Fusion 2018 может стать одним из лучших вариантов, если вы ищете надежный седан на рынке подержанных автомобилей.

Ford Ranger (2022)

2,3-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом;

10-ступенчатый автомат;

270 л.с.

Ford Ranger 2022 получил рейтинг качества и надежности JD 86/100. Он также имеет относительно низкую стоимость по сравнению с другими небольшими пикапами, а его вероятность капитального ремонта в течение первых 5 лет составляет лишь 7%.

Ford Edge (2008)

Двигатель: 3,5-литровый V6;

6-ступенчатый автомат;

265 л.с.

Edge первого поколения, особенно в 2008 модельном году, также лидирует в рейтингах надежности. В 2008 году Edge поставлялся только с 3,5-литровым V6. Этого было предостаточно для внедорожника среднего размера, поскольку он имел 265 л.с. Ford Edge в 2008 году получил 87/100 в рейтинге качества и надежности JD Power.

Ford Taurus (2008)

Двигатель: 3,5-литровый V6;

6-ступенчатый автомат;

263 л.с.

2008 год был также одним из самых надежных модельных лет для Taurus. В этом году у Taurus был доступен только один вариант двигателя (3,5-литровый V6), но он был далеко не вялым из его 263 л.с. Taurus получил невероятные 89/100 в рейтинге качества и надежности JD Power. Он также имеет относительно низкие годовые расходы по техническому обслуживанию.

Ford Fusion (2008)

Двигатель: 2,3-литровый, 3-литровый V6;

5-ступенчатая механика; 6-ступенчатый автомат;

160 л.с. (2,3-литровый, 221 л.с. (3-литровый V6).

Это поколение Fusion было изготовлено до того, как была введена в действие политика "One Ford". В результате он имеет совершенно иную платформу, чем более поздние модели на базе Mondeo. Он больше походил на Mazda 6 той эпохи, чем на любой европейский Ford. В. Как и Ford Taurus того же года, упомянутый ранее, Ford Fusion 2008 получил 89/100 в рейтинге качества и надежности JD Power. Его годовые затраты на техническое обслуживание также ниже, чем в среднем для седанов этого класса.

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