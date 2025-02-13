Какие электрокары в Украине самые популярные: лидируют дешевые машины

В Украине электрокары остаются популярными на фоне растущих цен на топливо. При этом в рейтинге лидируют дешевые машины. Эксперты составили список наиболее востребованных автомобилей в сегменте.

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Статистику приводит Укравтопром. В январе 2025 года украинцы купили 3637 электромобилей. Это почти на 3% превышает результаты прошлого года. Из общего количества 3499 машин оказались легковыми. При этом большинство – 2853 шт. – электрокары с пробегом. Именно на такие EV в Украине самый большой спрос.

Самые популярные электрокары в Украине:

BYD Song Plus (149 шт.); Zeekr 001 (59 шт.); Zeekr 7X (41 шт.); Audi Q4 e-tron (39 шт.); Volkswagen ID.4 (39 шт.).

Как всегда, лидируют производители недорогих электромобилей. Вдобавок большинство транспортных средств, которые попадают в Украину из Китая, уже с пробегом. Так выходит еще дешевле, ведь в КНР электрокары очень доступны.

И это касается не только китайских компаний, но и зарубежных брендов, которые производят свои модели в Китае.

Напомним, OBOZ.UA ранее сообщал про новый дешевый электрокроссовер Chevrolet.