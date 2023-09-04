Пробег 750 км и необычные фары: самый дешевый электрокар Mercedes показали официально

Новый Mercedes CLA станет самой дешевой легковой электрической моделью компании. Соответствующий автомобиль уже показали официально с большим запасом хода и необычными фарами.

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О машине сообщили на официальном сайте автопроизводителя. Новый Mercedes-Benz Concept CLA Class позиционируют как электрическое будущее начального уровня для модельной линейки премиального бренда.

Автомобиль получил обтекаемый силуэт, необычные фары, полностью стеклянную крышу. В целом видна преемственность с CLA прошлых двух поколений, но все здесь выглядит современнее.

Заметны также тонкие полосы светодиодного освещения, которые тянутся от передней и задней частей кузова на боковины и даже заходят на двери.

В оснащении – электромотор мощностью 238 л.с. и батарея емкостью 90 кВтч. Пробег на одной зарядке составляет 750 км.

Пока автомобиль заявлен как концепт. То есть до серийного варианта, который предвещает этот прототип, смелые приемы вроде необычной светотехники могут и не добраться. Ранее на дорогах были замечены тестовые прототипы. На них были упрощенные фары и традиционная крыша.

В продаже новый Mercedes-Benz CLA в модификациях с электромотором и двигателями внутреннего сгорания появится в 2024 году.

OBOZREVATEL уже рассказывал о новых электрических кроссоверах Mercedes, которые представили официально со всеми деталями.