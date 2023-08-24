Mercedes показал свои самые дешевые электромобили после обновления. Фото

Кроссоверы Mercedes EQA и EQB являются самыми дешевыми электромобилями немецкого бренда. Компания показала обе модели после обновления на фото.

Видео дня

Об этом сообщает Carscoops. Снаружи изменения оказались аккуратными и лаконичными. Электрокары Mercedes получили новые передние и задние бамперы, пересмотренную гамму окраски кузовов, новые варианты колесных дисков, а между передними фарами появились другие декоративные панели.

В оснащении Mercedes EQB и EQA во всех модификациях теперь есть новая информационно-развлекательная система MBUX следующего поколения с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Экран получил диагональ 10,25 дюймов.

Базовые версии моделей оснащены электромотором на 190 л.с. Топовые варианты предложат отдачу 300 л.с. и батарейный блок емкостью 70,5 кВтч, который обеспечит запас хода более 530 км.

Европейские продажи обновленных электрических кроссоверов Mercedes-Benz EQA и EQB 2024 модельного года стартуют ближе к концу 2023 года.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, Mercedes вывел на тесы новый электрический кроссовер следующего поколения.