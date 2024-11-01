Про эту модель Skoda все давно забыли: машину показали с крутым дизайном
Забытый модель Skoda Yeti когда-то была очень популярной благодаря доступности и практичности. Но эта машина пропала с радаров. Теперь ее показали в сети с крутым дизайном.
В сове время Skoda Yeti был первой моделью бренда в сегменте городских SUV. Преемником модели стал кроссовер Skoda Karoq. А в TALK WHEELS подготовили новый дизайн для Yeti. Получилось эффектно и современно.
Но чешский производитель не планирует возвращать это имя в модельную линейку. Интересно, что недорогой кроссовер Skoda Elroq уже рассекретили полностью – электрическая модель пришла на смену Skoda Karoq. Можно сказать, что круг замкнулся.
Электромобиль Elroq длиной около 4,5 м получил просторный салон и широкие функциональные возможности. Есть несколько вариантов: мощностью от 170 до 299 л.с. и запас хода до 560 км.
Автомобиль предложит очень практичный вместительный салон. Сообщалось ранее, что в интерьере Skoda Elroq 2025 модельного года появится специальная отделка.
Речь идет о материалах Recytitan и Technofil. Это отделка из переработанных бутылок из-под воды, старых рыболовных сетей и ношеной одежды.
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