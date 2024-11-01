Новая недорогая модель Kia всех удивила: как отреагировал производитель

Недорогой внедорожник Kia Tasman 2025 модельного года наконец-то полностью рассекретили. Этот пикап всех удивил своим неожиданным дизайном, но производитель уже отреагировал на отзывы публики.

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Дискуссия поднялась вокруг дизайна Kia Tasman. Автомобиль выглядит смело и непривычно. По информации Motor1, в корейской компании так сделали специально. В руководстве отдела дизайна Kia отметили, что новый Tasman должен выделяться в сегменте, где почти все пикапы могут показаться похожими друг на друга.

В особенности споры вызвали выраженные колесные арки, которые выделяются на фоне кузова и выполнены из неокрашенного пластика. В Kia ранее отметили, что эти элементы можно будет также выкрасить в цвет кузова, что сделает их менее заметными. Вдобавок в качестве аксессуара кампания предложит накладки на арки, которые изменят их дизайн.

Тем не менее, такое оформление арок привлекает внимание и отлично вписывается в геометричную стилистику кузова. Пикап порадовал разнообразием модификаций. На выбор предложат вариант с четырьмя дверьми в классическом формате или с длинной грузовой платформой и короткой двухдверной кабиной.

Более того, к заказу будет доступен и вариант шасси с утилитарной грузовой платформой. При этом такая модификация существует и с двухдверной кабиной, и с четырьмя дверьми на выбор. Ассортимент достаточно широкий.

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