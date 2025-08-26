Про этот недорогой кроссовер Kia все забыли: каким будет новый вариант

Кажется, что про Kia XCeed все уже забыли. Это компактный недорогой кроссовер, который довольно редко встречается на дороге. Однако производитель подготовил обновление для этой модели.

Видео дня

Новый Kia XCeed 2026 модельного года впервые выехал на дороги. Об автомобиле стало известно Carscoops. Кроссовер получит измененный дизайн, хотя пока об этом трудно судить из-за плотного маскировочного кожуха.

При этом кузов модели Kia XCeed останется прежним. Дизайнеры разработали новую переднюю часть и другую корму. Появятся современные бамперы, а светотехника станет более геометричной. Благодаря этому машина будет похожа на новые кроссоверы Kia, хотя сохранит силуэт хэтчбека.

Традиционно, корейская компания смело экспериментирует с внешностью своих машин даже в рамках рестайлинга, не говоря уже о полноценной смене поколения. Это позволит заново заинтересовать покупателей.

Однако кроссовер Kia Sportage, который недавно претерпел модернизацию для 2025 года, намного популярнее. Фактически, обе модели выступают в одной ценовой категории.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал про новый практичный и недорогой кроссовер VW.