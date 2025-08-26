Другой VW Tiguan: чем хорош этот недорогой кроссовер. Фото

Недорогая модель VW Tiguan известна почти на весь мир и представлена несколькими вариантами на разных рынках. Например, в США продают другой кроссовер – не тот, что известен европейским покупателям. Эксперты рассказали, чем хорош этот автомобиль.

Про новый Volkswagen Tiguan 2026 модельного года для США рассказывает Motor1. Машину назвали почти идеальным кроссовером. Модель отметили за стильный дизайн и комфортный интерьер.

Автомобиль отличается от европейского Tiguan 3 поколения. Это своеобразная смесь с VW Tayron (семиместная модификация) – от этой машины досталась передняя часть и колесная база (2791 мм), которая обеспечивает очень просторный салон и вместительный практичный багажник (885 л). Но в интерьере только пять мест.

Силовые установки предлагают 204 и 268 л.с. (вариант Volkswagen Tiguan SEL R-Line Turbo). Доступны модификации с передним и полным приводом. В дальнейшем гамму могут расширить другими вариантами.

Базовая цена VW Tiguan 2026 года в США – около 30 000 долларов.

