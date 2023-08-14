Водитель дешевого Hyundai отказался от ремонта за 100 000 долларов

Кроссовер Hyundai ix35 – дешевый автомобиль, который в свое время продавали от 20 000 долларов. Водитель одного из таких получил счет за ремонт на сумму более 100 000 долларов, от которого пришлось отказаться. Правда, модификация модели – не простая.

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Об интересном случае в Германии сообщает Carscoops. Владелец приобрел кроссовер Hyundai ix35 FCEV семь лет назад. Это топовая модификация модели, которая более чем в два раза дороже стандартной машины – за нее заплатили 55 000 долларов.

Внешне от обычного дешевого кроссовера Hyundai исполнение FCEV почти не отличается – разве что другой бампер и крупная фальшрадиаторная решетка. Ведь главные отличия сосредоточены внутри.

В машине нет двигателя внутреннего сгорания, ведь это электромобиль. При этом водородный. Этим объясняется высокая цена, ведь и сегодня водородные технологии для персонального транспорта остаются дорогими.

Электрокар работал хорошо, однако в определенный момент отказался ехать и выдавал ошибку о поломке. В сервисном центре немцу выставили счет на ремонт стоимостью около 114 000 долларов. Из них более 90 тысяч – на замену топливного элемента, который отвечает за преобразование водорода в электричество.

Водитель отказался платить такую сумму денег. В свою очередь в Hyundai отнеслись к этому с пониманием и пообещали найти альтернативный вариант решения проблемы.

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