Представленный в Украине внедорожник Peugeot показали в новом виде. Фото

Внедорожник Peugeot Landtrek представлен в Украине и известен как крепкий надежный пикап. Эту модель показали в новом виде под именем Changan Hunter. Недорогой внедорожник получил гибридные силовые установки.

У автомобилей пересекается техническая часть и некоторые элементы дизайна, но теперь Hunter стал мощнее. Детали сообщает CarNewsChina.

Новый Changan Hunter 2024 года выполнили в довольно эффектном дизайне. Спереди установили геометричный бампер, компактные фары и широкую фальшрадиаторную решетку.

Сзади бампер также заменили. И обновили фонари. Пересмотрели цветовую палитру кузова и разработали новый дизайн колесных дисков.

Hunter получил мощные гибридные силовые установки. В основе – бензиновый мотор объемом 2 л, суммарная мощность – 177 или 272 л.с. в зависимости от модификации. Привод – задний или полный.

Цена пикапа Changan Hunter с гибридным двигателем – от 19 450 долларов в Китае.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, в Украине появился новый недорогой кроссовер из Китая с электрической силовой установкой – машину разработали специалисты Mercedes.