В Украине появился один из самых дешевых кроссоверов от Mercedes. Фото

Новый электромобиль Denza N7 – один из самых дешевых кроссоверов от Mercedes. Немецкая компания разработала эту машину совместно с китайской BYD. Необычная модель уже появилась в Украине.

Длина Denza N7 составляет 4860 мм (колесная база – 2940 мм), ширина равна 1935 мм, а высота составляет 1620 мм. Довольно крупный автомобиль в базовом удешевленном варианте поставляется с менее мощной силовой установкой. Фото появились в аккаунте t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Стандартная силовая установка электрического кроссовера выдает мощность 204 л.с. Это позволяет набирать максимальные 180 км/ч.

Емкость батарейного блока Denza N7 равна 82 кВтч. Запас хода – от 630 км. Достойный показатель, учитывая, что это самый доступный вариант в линейке. Более дорогие машины способны преодолеть 700 км и предлагают мощность 530 сил.

На китайский рынок базовый вариант Denza N7 от Mercedes и BYD вышел по цене от 41 200 долларов. В Украине модель продают неофициально.

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