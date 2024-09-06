Правильно ли поступил водитель? Запутанная задача о дополнительной секции светофора
Аварийные ситуации на дорогах обычно возникают по причине незнания ПДД. Регулярное выполнение тестов поможет закрепить и улучшить знания правил, являющихся залогом безопасности на дорогах.
Предлагаем проверить себя интересным тестом. Попытайтесь определить, правильно ли поступил водитель? Почему водитель, дождавшись зеленого сигнала светофора, не совершил поворот налево, а продолжил ожидать включения зеленого в дополнительной секции?
Правильно ли поступил водитель?
- Да;
- Нет.
Объяснение
Пункт 8.7.3 (с) ПДД устанавливает, что выключенный сигнал дополнительной секции запрещает движение в направлении, указанном ее стрелкой (стрелками). Но этот же пункт говорит, что зеленый сигнал светофора позволяет движение в любом направлении.
Знак 5.16 "Направления движения по полосам" разрешает поворот налево с крайней левой полосы.
В качестве примера рассмотрим другую ситуацию.
На основном зеленом мы видим черную контурную стрелку, которая информирует водителей о наличии дополнительной секции светофора и указывает другие разрешенные направления движения, чем сигнал дополнительной секции.
Для поворота налево водитель должен дождаться включения сигнала в дополнительной секции.
А в ситуации, указанной в условии задачи, водитель не должен был ждать включения зеленого сигнала в дополнительной секции, но должен был совершить поворот на основной зеленый.
Правильный ответ
Правильный ответ 2 – водитель поступил неправильно.
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