Какая очередность проезда на перекрестке: запутанная задача по ПДД

Нерегулируемый перекресток – точка на дороге, где водители должны действовать особенно внимательно, чтобы не создать аварийную ситуацию. При пересечении такого перекрестка нужно неукоснительно соблюдать требования ПДД.

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Чтобы проверить, хорошо ли вы помните все необходимые положения, попытайтесь решить задачу от TikTok-блога "А ты знаешь ПДД?". По ее условиям четыре авто пытаются разъехаться на пересечении дорог, где нет светофора.

Итак, с разных сторон к перекрестку подъезжают синяя, желтая и зеленая легковушки, а также красный грузовик. Водители синего и красного авто хотят ехать прямо, а желтый и зеленый – повернуть налево. В каком порядке они должны проехать этот перекресток?

Чтобы решить эту задачу, обратите внимание на знак "Дать дорогу", который стоит перед желтым и красным автомобилями. Это означает, что перекресток неравнозначен и они находятся на второстепенной дороге.

Соответственно, зеленый и синий авто двигаются по главной дороге и имеют на этом перекрестке приоритет, независимо от дальнейшего направления своего движения. При этом водитель зеленого автомобиля должен пропустить синюю машину. Это регулируется пунктом 16.13 действующих ПДД: "Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, двигающимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или справа".

Также в равнозначных условиях между собой находятся водители желтого и красного автомобилей. И разъехаться они должны по условиям того же пункта 16.13. То есть водитель желтого авто перед тем, как повернуть, должен пропустить движущийся прямо красный грузовик.

Таким образом порядок проезда здесь будет таким: первым проедет синий автомобиль, вторым – зеленый, третьим пересечет перекресток красный грузовик, а последней будет желтая легковушка.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, может ли авто повернуть налево.

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