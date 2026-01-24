УкраїнськаУКР
Практичный недорогой кроссовер Skoda показали в совсем другом виде

Skoda Karoq

Популярный недорогой кроссовер Skoda Karoq любят за практичность и надежность. По-настоящему успешный автомобиль показали в совсем другом виде с более современным дизайном.

Ранее медиа сообщали про появление более мощной модели Skoda Karoq. А пока недорогую машину показали на канале TALKWHEELS в другом стиле, который не так сильно напоминает другие автомобили производителя. Получилось довольно необычно. Хотя к настоящей машине этот проект отношения не имеет.

На фото в сети показывали загадочный прототип Skoda Karoq с интересными деталями. Мы видели сдвоенные патрубки выхлопной системы и особые колесные диски. Эти элементы отсылали к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе.

Skoda Karoq

Испанский автомобиль оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую же отдачу.

Но, возможно, в компании тестируют что-то еще под кузовом Karoq, о чем мы узнаем позже. Пока производитель ничего не сообщал о том прототипе.

