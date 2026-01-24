Знаменитую недорогую модель Mazda показали в новом виде

История модели Mazda 6 уже завершилась и, в каком-то смысле, продолжилась одновременно. Этот знаменитый недорогой автомобиль получил совершенно другого преемника. Но машину показали в сети в новом виде.

Новый электромобиль Mazda 6e как раз оказался этим преемником. А на канале Digimods DESIGN показали, какой дизайн могла бы получить непосредственно модель Mazda 6 следующего поколения.

За пять месяцев в Европе модель Mazda 6e собрала более 7000 заказов. Сообщалось, что автомобиль привлекает внимание владельцев VW e-Golf и Nissan Leaf. Также ожидается, что EV отберет часть покупателей Volkswagen Passat.

На европейском рынке новая Mazda 6e появилась как адаптированная модификация китайского электромобиля Mazda EZ-6 (в КНР цена стартует с 17 000 долларов). В Европе за машину просят минимум 44 000 евро.

Чтобы оправдать высокий прайс, автомобиль предлагают в богатых комплектациях. Mazda 6e оснащают батарейными блоками емкостью 69 кВтч (258 л.с. и 479 км) и 80 кВтч (245 л.с. и 552 км) на выбор. Гибрид Mazda, который продают в КНР, европейцам не предложат.

