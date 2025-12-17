Практичная модель Honda на базе CR-V уже готова: фото и подробности

Honda в подробностях рассекретила модель Pilot 2026 года и подготовила этот крупный практичный SUV к выходу на рынок. Автомобиль на базе недорогого кроссовера Honda CR-V получил более современный дизайн.

В автомобиль внесли несколько серьезных изменений, чтобы поддерживать актуальность модели Honda Pilot. Теперь крупный кроссовер должен стать еще привлекательнее для семейных покупателей. Подробности стали известны Carscoops.

Во-первых, производитель привел этот автомобиль в соответствие с актуальным корпоративным стилем. Во-вторых, отреагировал на ажиотаж вокруг брутальных внедорожников. Поэтому новая Honda Pilot 2026 модельного года получила более геометричный дизайн, благодаря которому SUV кажется визуально крепче.

Изменилось оформление передней части с новой крупной решеткой, заменили бамперы, добавили новый декор. Расширили палитру цветов кузова и разработали другие колесные диски. В салоне Honda Pilot 2026 года увеличили мониторы: центральный – до 12 дюймов, цифровой щиток перед водителем – до 10 дюймов.

Под капотом изменений не произошло. В движение машину приводит мощный 3,5-литровый бензиновый V6 с отдачей 285 сил. Цена Honda Pilot – от 42 000 долларов, что выгодно отличает новинку от других крупных SUV.

