Появились подробности о недорогой семейной модели Skoda для Украины. Фото

Новый кроссовер Skoda Kodiaq 2 поколения уже представили официально. Это относительно недорогой практичный автомобиль для большой семьи. Теперь появились подробности о модели для Украины.

Видео дня

Новый семейный кроссовер Skoda Kodiaq 2024 года уже встал на конвейер. Детали о машине и цене для украинских покупателей сообщили на сайте компании.

Модель сильно преобразилась, стала крупнее и брутальнее на вид. Этому способствует новый дизайн Skoda Kodiaq, который дистанцирует машину от предшественника.

Внимание привлекают переосмысленная двухуровневая светотехника спереди и стильные задние фонари. Эффектной выполнили новую линию остекления, острые линии и крупные воздухозаборники.

Салон Skoda Kodiaq 2024 выглядит премиально. Появились три шайбы в нижней части. Они отвечают за регулировку громкости аудиосистемы и работу климатической установки. Информация отображается на компактных 1,25-дюймовых цифровых дисплеях.

Моторы Skoda Kodiaq 2024 в Украине:

бензин 2 л (190 л.с.);

дизель 2 л (150 л.с.).

Цена Skoda Kodiaq 2 в Украине – от 1 670 324 грн.

OBOZ.UA уже показывал необычную модель Toyota, которую продают с огромными скидками.