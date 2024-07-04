Toyota удивила низкой ценой модели, которую никто не хочет покупать. Фото

Яркую модель Toyota Mirai никто не хочет покупать. Несмотря на дизайн, оснащение и технологичность. Компания удивила новой низкой ценой, чтобы привлечь покупателей. Машина из сегмента премиальных дорогих автомобилей уже перебралась в разряд бюджетных.

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Подробности стали известны Motor1. Спрос на электрокар Toyota Mirai оказался не слишком высоким. Кроме особенностей конструкции и эксплуатации необычного автомобиля, покупателей отпугивает стоимость. Цена Toyota Mirai 2 поколения – 67 000 долларов. Теперь производитель ввел огромную скидку.

Модель подешевела сразу на 49%. Теперь Toyota Mirai стоит всего 34 000 долларов. А если в США выбрать специальную программу финансирования, машина в базовом исполнении и вовсе обойдется в 25 000 долларов – как Toyota Corolla.

Более того, компания предлагает покупателям бесплатный ваучер на заправку водородом эквивалентом 15 000 долларов, что делает машину еще привлекательнее.

Mirai необходимо заправлять именно водородом. В ходе химической реакции внутри топливных элементов вырабатывается электроэнергия, с помощью которой седан и движется. То есть розетка такому электрокару не понадобится.

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