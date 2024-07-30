Популярный в Украине недорогой кроссовер Kia стал экономичнее и современнее

Kia Sportage является одним из наиболее популярных кроссоверов в Украине. Это известная недорогая модель, которая нравится покупателям во всем мире. Теперь на нашем рынке появился более экономичный и современный вариант этого автомобиля.

Видео дня

Подробности о Kia Sportage HEV в Украине сообщили на сайте корейской компании. Гибрид Kia Sportage 2024 оснащен мощной силовой установкой, при этом многих также порадует скромный расход топлива.

Новый кроссовер Kia Sportage HEV оснащен бензиновым двигателем объемом 1,6 л и электромотором. Суммарная мощность составляет 230 л.с., а расход топлива в комбинированном режиме составляет 6,2 л/100 км.

Цена Kia Sportage HEV в Украине – от 1 718 255 грн. Фактически, это топовое исполнение модели, которое намного дороже базовых версий. Ранее стало известно, что производитель готовит модернизированный кроссовер для 2025 модельного года.

Изменится дизайн передней части кузова, архитектура и оформление салона Kia Sportage. Обновят мультимедийную систему и увеличат мониторы. С технической точки зрения ожидается усиленный акцент на гибридных силовых установках.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про электрическое будущее самого доступного седана Volvo.