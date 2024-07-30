Самый дешевый седан Volvo превратится в совершенно другой автомобиль. Фото

Свой самый дешевый седан – Volvo S60 – компания уже сняла с производства. Но, похоже, это не конец для модели. Ведь этот известный автомобиль в ближайшем будущем превратится в совершенно другую машину.

Видео дня

Детали стали известны Carscoops. Сообщается, что к 2027 году появится преемник – Volvo ES60. Название пока не окончательное, а предварительное. Но известно, что автомобиль будет электрическим.

В Carscoops также попробовали изобразить будущую машину в попытке поразмышлять над ее дизайном. Здесь заметны черты современных электрических кроссоверов Volvo и моделей Polestar. Возможно, нас ждет что-то похожее.

Volvo осознает популярность кроссоверов и движение к электрическому будущему. Именно поэтому от производства Volvo S60 решили отказаться. Еще одна причина – низкий спрос в сравнении с основными конкурентами. Mercedes C-class и BMW 3 series продаются намного лучше.

Конвейер Volvo S60 остановили в США. Там место на производственной линии вместо седана займет большой электрический кроссовер Volvo EX90. Это намного более практичный автомобиль с тремя рядами кресел в салоне.

OBOZ.UA уже рассказывал про лучшие недорогие машины для начинающих водителей.