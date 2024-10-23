Новый недорогой кроссовер Chevrolet вызвал ажиотаж на рынке. Фото

Новый недорогой кроссовер Chevrolet Equinox 2025 модельного года отправили в продажу с низкой ценой. Соперник Toyota RAV4 вызвал ажиотаж на рынке и помог производителю добиться высоких финансовых показателей.

Видео дня

Об этом сообщает Carscoops. В третьем квартале 2024 года концерн General Motors отчитался о выручке в размере $48,8 млрд. и чистой прибыли $3,1 млрд. Стоимость акций автогиганта на этом фоне выросла почти на 10%. Новый Chevrolet Equinox сыграл в этом важную роль.

Машина относится к компактному сегменту, но кроссовер далеко не маленький. Длина кузова равна 4653 мм при колесной базе 2730 мм, ширина – 1902 мм, а высота составляет 1710 мм.

Кроме яркого дизайна, который выделяет новый Chevrolet Equinox 2025 модельного года резкими линиями и крупными элементами, покупателей привлекает экономичный двигатель. Бензиновый четырехцилиндровый агрегат объемом 1,5 л выдает 175 л.с.

В стандартном оснащении есть система Chevy Safety Assist, включающая автоматическое экстренное торможение, предупреждение о лобовом столкновении, помощь в удержании полосы. Цена Chevrolet Equinox в 2024 году – от 29 995 долларов за базовый вариант.

OBOZ.UA уже рассказывал про самый дешевый кроссовер Tesla.