Популярный недорогой кроссовер Skoda показали с неожиданным дизайном

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
255
Skoda Karoq

Популярный кроссовер Skoda Karoq очень нравится покупателям, которые ищут практичный автомобиль в сегменте недорогих моделей. Пока производитель не раскрывает подробности следующей модернизации, машину показали с неожиданным дизайном.

Модель Skoda Karoq давно не получала обновлений. Ранее сообщалось, что кроссовер Skoda Karoq станет мощнее. Тем временем недорогую Skoda показали на канале TALKWHEELS в стиле современных электрокаров производителя – получилось действительно необычно.

Ранее на фото показали новый Skoda Karoq как загадочный прототип с интересными деталями. Мы видели сдвоенные патрубки выхлопной системы и особые колесные диски. Интересно, что эти элементы отсылали к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе.

Skoda Karoq

Испанский автомобиль оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую же отдачу.

Или в компании просто тестируют что-то еще под кузовом Karoq, о чем мы узнаем позже. Пока производитель ничего не сообщает о том прототипе и целях создания такой машины.

