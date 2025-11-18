Популярный недорогой кроссовер Skoda показали с неожиданным дизайном

Популярный кроссовер Skoda Karoq очень нравится покупателям, которые ищут практичный автомобиль в сегменте недорогих моделей. Пока производитель не раскрывает подробности следующей модернизации, машину показали с неожиданным дизайном.

Модель Skoda Karoq давно не получала обновлений. Ранее сообщалось, что кроссовер Skoda Karoq станет мощнее. Тем временем недорогую Skoda показали на канале TALKWHEELS в стиле современных электрокаров производителя – получилось действительно необычно.

Ранее на фото показали новый Skoda Karoq как загадочный прототип с интересными деталями. Мы видели сдвоенные патрубки выхлопной системы и особые колесные диски. Интересно, что эти элементы отсылали к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе.

Испанский автомобиль оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую же отдачу.

Или в компании просто тестируют что-то еще под кузовом Karoq, о чем мы узнаем позже. Пока производитель ничего не сообщает о том прототипе и целях создания такой машины.

