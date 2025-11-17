Самый дешевый: новый кроссовер Jeep станет современным бюджетником
Компактный кроссовер Jeep Renegade 2 поколения станет современным бюджетником с достаточным уровнем практичности. Производитель уже работает над своей самой дешевой моделью.
Подробности про новый Jeep Renegade 2027 года (ориентировочная дата) стали известны Auto Express. Автомобиль по размерам будет близок к Dacia Duster. То есть в этом плане новинка останется похожей на актуальный Renegade.
В руководстве компании ранее пообещали электрический автомобиль по цене 25 000 долларов. Ожидается, что это как раз новый Jeep Renegade 2 поколения. Однако, учитывая замедление рынка EV, появятся также гибридные и полностью бензиновые варианты.
Модель Jeep Renegade, которую производят с 2014 года, скоро снимут с производства. Другие бренды, которые тоже входят в концерн Stellantis, уже перевели свои компактные кроссоверы на обновленные платформы.
В компании готовят к выходу на рынок еще две недорогие машины. Ожидаемая новинка – Jeep Compass 2025 года. Модель на платформе новых Peugeot 3008 и Opel Grandland уже рассекретили. Также новый Jeep Cherokee 2025 года скоро отправится в продажу.
OBOZ.UA уже рассказывал про самые популярные недорогие электрокары в Украине.