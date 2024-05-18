Популярный доступный кроссовер Toyota показали в подробностях

Новый доступный кроссовер Toyota Yaris Cross 2024 модельного года с низким расходом топлива и привлекательной ценой уже вышел на рынок. Это популярный компактный автомобиль, который продемонстрировали в подробностях в сети.

Машину показали в деталях на канале Autogefühl в YouTube. Снаружи дизайн Toyota Yaris Cross не изменился. Производитель ограничился дополнительными оттенками в цветовой гамме кузова и добавил новые колесные диски.

Внимание сосредоточили в салоне Toyota Yaris Cross 2024. Внутри появился цифровой щиток приборов и увеличенный монитор информационно-развлекательного комплекса.

В оснащении – мультимедийная система с голосовым управлением, улучшенная шумоизоляция и обновленный адаптивный круиз-контроль в составе системы активной безопасности.

Новый кроссовер Toyota Yaris Cross получил топовую модификацию с гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового бензинового четырехцилиндрового двигателя и электромотора суммарной отдачей 132 л.с. (185 Нм крутящего момента). Комбинированный расход топлива – около 4 л/100 км.

Цена Toyota Yaris Cross – около 25 000 евро.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал новый недорогой кроссовер Skoda.