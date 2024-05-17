Новый недорогой кроссовер Skoda внезапно показали на фото

Новый кроссовер Skoda Elroq станет недорогой моделью чешского бренда следующего поколения. Информации о новинке мало, но машину внезапно показали на фото до премьеры.

Электромобиль станет современной альтернативой Skoda Karoq. Детали сообщает Carscoops. Производитель асе еще скрывает дизайн кроссовера, поэтому тестовый прототип заклеили пленкой. Премьера Skoda Elroq ожидается к концу 2024 года.

Кроссовер длиной около 4,5 м получит просторный салон и широкие функциональные возможности. Модель ориентируют на современных семейных покупателей.

Дизайн выполнят в стиле современных концептов компании, которыми она намекала на новую модель. Линии прямые, поверхности плоские. Вместе они создают "чистую" и модную внешность, которая подходит машине следующего поколения.

В линейке чешского автопроизводителя новинка будет находиться ниже электрического кроссовера Skoda Enyaq и окажется доступнее. Упомянутую модель в ближайшее время также ждет обновление. Таким образом компания подчеркивает движение модельной линейки к электрическому будущему.

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