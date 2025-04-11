Популярные недорогие модели Toyota вызвали ажиотаж на рынке

Статистика продаж гибридных моделей Toyota растет. Это недорогие, экономичные и очень популярные машины. Ранее в компании даже опасались, что такие автомобили станут угрозой для электромобилей Toyota. Как бы там ни было, гибриды вызвали настоящий ажиотаж.

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Гибриды Toyota все чаще становятся выбором покупателей на современном рынке. Особенно на фоне прохладного спроса на электромобили. Подробности сообщает Reuters.

В Европе и Японии очереди за гибридными Toyota растягиваются на несколько месяцев. В Индии сроки ожидания могут доходить до года. Компания на данный момент работает над увеличением производственных мощностей. Также проблемы наблюдаются со стороны поставщиков комплектующих для электромоторов.

В компании уже снижали свои оценки касательно популярности классических EV. Особенно под давлением высоких продаж гибридов.

Это связано с тем, что полностью электрических моделей в линейке компании на данный момент совсем немного. В то же время гибридное исполнение предлагается почти для каждого автомобиля Toyota.

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