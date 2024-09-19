Популярная дешевая модель Suzuki станет намного круче

Новая модель Suzuki Swift 2024 года – стильный бюджетный автомобиль с низким расходом топлива. Дешевый экономичный хэтчбек уже успел стать очень популярным. А теперь японский производитель готовит еще более крутой вариант.

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К концу 2024 года в линейку вернется спортивная модификация. Новый Suzuki Swift Sport будет отличаться мотором и дизайном. Детали сообщает BestCarWeb.

Дизайн нового Swift Swift Sport сделают более агрессивным с другими бамперами, крупными воздухозаборниками и другими колесными дисками. Мощность двигателя приблизится к 150 л.с. Ориентировочная цена Swift Swift Sport 2025 модельного года – в пределах 20 000 долларов.

Новый Suzuki Swift 2024 в стандартной спецификации предлагают в качестве гибрида на базе 1,2-литрового бензинового мотора с расходом топлива 2,8 л/100 км. Также покупателям предложат бензиновые варианты объемом 1 л (112 л.с.) и 1,2 л (91 л.с.).

В оснащении Suzuki Swift 4 поколения – камеры кругового обзора, новый комплекс систем безопасности, система предотвращения столкновений Dual Sensor Brake Support II, крупный монитор мультимедийной системы. Модель оценили примерно в 15 000 долларов в базовом исполнении.

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