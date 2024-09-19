Kia готовит несколько бюджетников нового поколения: что о них известно

Новые электромобили Kia порадуют низкой ценой и эффектным дизайном. Это бюджетные модели следующего поколения, которые придут на смену известным автомобилям. Об этих машинах уже кое-что известно.

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Корейский автопроизводитель в течение ближайших лет планирует разработку бюджетного электрокара размером с городской хэтчбек Kia Picanto. Его должны сделать очень дешевым. Детали сообщает Autocar.

Ориентировочная цена Kia с электромотором, которая займет место базовой модели в линейке EV, – около 20 000 евро. То есть компания нацелена на соперничество с грядущими новинками Citroen, Renault и VW.

Однако до того производитель выпустит другой автомобиль. Появление кроссовера Kia EV2 к 2026 году уже подтвердили официально в компании. Компактный кроссовер выполнят в дизайне других моделей. Например, EV3.

Новый электрокроссовер Kia получит современный дизайн с эффектной наружной светотехникой и множеством пересекающихся плоскостей и геометричных линий на кузове. В движение новинку будут приводить батарейные блоки емкостью от 42 до 62 кВтч. Ориентировочная цена – в пределах 30 000 евро.

Напомним, OBOZ.UA уже рассказывал про новую электрическую модель Renault.