Покупателям новой недорогой Toyota Camry приходится платить больше. Фото

Новая Toyota Camry 2024 года представлена официально как один из самых доступных седанов бизнес-класса. Модель уже поступила в продажу и сперва порадовала своей ценой, но теперь оказалось, что покупателям приходится платить за машину больше.

Об этом стало известно Carscoops. Например, в США дилеры Toyota отреагировали на спрос на популярную модель и начали повышать прайсы с помощью наценок. Надбавки в разных случаях достигают 3000 и даже 5000 долларов.

Интересно, что дилеры оправдывают наценки "дополнительным оборудованием". В него включают фонарики для багажника, наклейки и даже USB-кабели.

Ранее сообщалось, что похожая ситуация наблюдается с Toyota Land Cruiser 250, только масштабы другие. Купить эту модель можно примерно за 77 000 долларов. Это лимитированная серия, приуроченная к выходу на рынок, в хорошей комплектации с полным оснащением. Но в некоторых случаях дилерские наценки в Америке превышают 20 000 долларов, а цена внедорожника Toyota таким образом почти доходит до 100 000 долларов.

Для глобального рынка новая Toyota Camry XV80 дебютировала в гибридном исполнении на базе 2,5-литрового бензинового мотора. В переднеприводном варианте мощность составляет 228 л.с., с полноприводной трансмиссией – 235 л.с. Цена в США – от 29 495 долларов.

Напомним, OBOZ.UA ранее рассказывал о новых дешевых автомобилях Citroen.