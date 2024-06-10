Новые автомобили от 10 000 евро: Citroen придумал кое-что интересное

У условиях растущих экономик развитых стран дешевые машины все равно популярны. Кажется, сегодня их необходимость особенно актуальна. В Citroen придумали, как предложить покупателям доступные автомобили и остаться прибыльным производителем.

Детали сообщает Autocar. В руководстве компании решили, что от самых дешевых и самых дорогих моделей лучше отказаться. А сосредоточиться стоит на наиболее маржинальных сегментах.

Citroen видит для себя ниаболее прибыльными классы B и C, а более крупные автомобили разрабатывать перетанут. Значит, большой 4,8-метровый Citroen C5 X не получит преемника. Продажи модели в компании считают удовлетворительными. Но, судя по всему, дело в том, что модель не слишком прибыльная.

По этой же причине не видят экономического смысла в моделях А-сегмента – производственные расходы такие же, как и для более крупных машин. Отдельное внимание в руководстве акцентирут на ценовом диапазоне от 10 000 до 20 000 евро.

Конкретных планов пока не раскрывают, однако отмечается, что заполнить этот диапазон можно интеерсными бюджетными автомобилями. Обещают удивлять форматами, дизайном и лаконичностью.

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