Покупателям не понравилась доступная и практичная модель Hyundai. Фото

Практичный легковой пикап Hyundai Santa Cruz не так давно претерпел современную модернизацию и стал во всех смыслах лучше. Однако внимание покупателей доступная модель привлечь не сумела – главный соперник от Ford вырвался вперед.

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Недорогой пикап Ford Maverick является самой практичной моделью производителя в доступном сегменте. Этот автомобиль существует на рынке уже несколько лет, но продолжает пользоваться высоким спросом. По информации Carscoops, бюджетный пикап вновь продемонстрировал высокие продажи.

Автомобилистам нравится размер машины, ее оснащение и низкая цена. Так, популярную модель Ford с начала 2025 года в США (на основном рынке) купили 86 056 раз. Зафиксирован рост продаж на 11,6%.

В то же время продажи пикапа Hyundai Santa Cruz на базе кроссовера Hyundai Tucson просели на 21% до 14 221 единицы. Недавнее обновление модели не помогло повышению популярности.

Интересно, что высокие позиции Ford Maverick удерживает с момента выхода на рынок в 2021 году. Эта модель недавно также претерпела модернизацию.

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