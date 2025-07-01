Дешевые и экономичные: эксперты назвали топ-10 новых автомобилей

Экономия топлива часто является основным фактором при покупке нового автомобиля. В сочетании с дешевизной конкретных моделей можно получить лучшее предложение с точки зрения экономичности. Эксперты назвали 10 таких машин.

Видео дня

Автомобили с низким расходом топлива, которые помогают экономить и позволяют реже заезжать на АЗС, оказались в центре внимания Motor1. Эксперты назвали лучшие новые автомобили с низким расходом топлива.

При этом все модели 2025 года в рейтинге являются недорогими. Вдобавок в списке найдутся модели для любого покупателя с разными потребностями.

Недорогие новые автомобили 2025 года с низким расходом топлива:

Honda Civic; Hyundai Elantra; Toyota Corolla; Nissan Versa; Kia K4; Nissan Sentra; Nissan Kicks Play; Acura Integra; Nissan Rogue; Volkswagen Jetta.

Экономичность автомобиля означает, что машина оснащена маленьким слабым двигателем. То есть быстро ездить не удастся. А, например, кроссовер Nissan Rogue ради скромного аппетита должен быть переднеприводным. Все эти меры – компромиссы на пути к низкому расходу топлива, но это устраивает многих покупателей.

OBOZ.UA уже рассказывал про самую доступную модель Ferrari.