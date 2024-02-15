Подделку знаменитого внедорожника Ford от китайской компании BYD показали в сети

Китайская компания BYD готовит к выходу на рынок новый большой пикап. Судя по фото в сети, это подделка под знаменитый внедорожник Ford F-150. Впрочем, компании из КНР не привыкать копировать чужой дизайн.

О машине сообщает Carscoops. Судя по всему, авторы нового BYD (названия у модели пока нет) не сумели придумать собственный дизайн. С другой стороны, такой цели, скорее всего, и не было. Интересно, что китайские автопроизводители продолжают копировать чужой дизайн в то время, как многие решили, что такая практика осталась позади.

Спереди – характерная форма крупных фар с интегрированными повторителями поворотов. Между фарами появится панель с крупным названием бренда. Вы все это уже видели неоднократно в моделях Ford.

В длину китайский пикап превысит 5 м. На рынок модель выйдет с полноценной двухрядной четырехдверной кабиной.

В движение пикап BYD будет приводить гибридная силовая установка общей мощностью 489 л.с. на базе стандартного бензинового двигателя объемом 1,5 л.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал новый "нержавеющий" пикап Tesla, у которого обнаружили проблемы с коррозией.